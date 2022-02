Jouer sur les mots à la Maison des Arts de Schaerbeek

Take a look from the inside

Quand le texte nous prend au corps, quand le mot résiste, quand il reste au fond de la gorge et enfin s’expulse… quand ça bégaye : le son, le mot, le sens. Dans Take a look from the inside , Chantal Maes , caméra à l’épaule, filme en gros plan le texte de Christian Dotremont " Qu’il nous arrive de bafouiller " en même temps qu'elle le lit. Pendant sa lecture, la parole trébuche, le mot se dérobe, la caméra accompagne le mouvement du corps, l’image tressaute. On accompagne de l’intérieur ce corps parlant. Peu à peu le sens du texte s’efface, on écoute l’air qui traverse le larynx et parfois s’égare.