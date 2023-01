Jouer seul à des jeux de société sur tablette : voici nos recommandations

Les puristes crieront au scandale, mais si vous êtes un joueur occasionnel, il est parfois décourageant de sortir une grosse boîte et de tout installer pour une partie en solo. On pense à Scythe, 7 Wonders, Terraforming Mars ou encore Wingspan. Autant d’excellents jeux qui proposent un mode solo, et sont heureusement disponibles sur tablettes. De quoi laisser les plateaux, les cartes et les pions momentanément de côté.

Pour ne rien gâcher, ces adaptations numériques sont dans l’ensemble très bien réalisées. On pense à Scythe et Terraforming Mars, deux jeux passionnants mais complexes, dont les règles sont expliquées de manière très limpide, avec des tutoriels bien pensés, dans leur version numérique. Même chose pour Wingspan (À tire d’ailes), qui a droit à une version sur iPad particulièrement réussie, et qui conserve toutes les qualités du jeu, à commencer par ses jolis visuels.