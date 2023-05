Jouer le titre en Premier League c’est comme servir pour le match à Wimbledon, estime Guardiola

Tenter de remporter le championnat anglais de football c’est comme de servir pour le match à Wimbledon, a estimé vendredi Pep Guardiola, l’entraîneur du club de Manchester City qui pourrait être couronné dès samedi si Arsenal perd à Nottingham Forest.

Il s’agirait du 5e titre en 6 saisons, et du 3e consécutif, pour les Citizens. En cas de victoire d’Arsenal, ils pourront encore être sacrés ce week-end s’ils battent Chelsea dimanche ou encore d’ici le 28 mai en gagnant l’un ou l’autre de leurs deux derniers matches contre Brighton et Brentford.

Manchester City va également disputer la finale de la Ligue des champions face à l’Inter de Milan le 10 juin à Istanbul.

"Maintenant arrive le plus difficile. Les joueurs de tennis disent que servir pour gagner à Wimbledon est le plus difficile", a déclaré l’entraîneur espagnol à la presse. "Dimanche, notre sort nous appartient pour gagner le championnat le plus important. Nous avons la chance de jouer chez nous devant notre public et nous devons la saisir".

"Le dernier match est le plus difficile, car il y a beaucoup d’émotions et d’autres choses encore. Il faut le contrôler et se concentrer. On ne peut pas être distrait maintenant et nous ne nous pardonnerions pas de l’être".

"Nous ne pouvons contrôler ce qui se passe à Nottingham et ce qui s’y passe n’a pas d’importance. Nous devons faire notre travail et gagner notre match", a ajouté Pep Guardiola.

Manchester City comptait encore huit points de retard sur Arsenal il y a un mois, mais peut maintenant convoiter le titre aux Gunners grâce à une série de onze victoires consécutives.