Jouer le rôle d'un député ? C'est possible avec le Parlement Jeunesse !

Ce lundi de Carnaval marque le lancement du Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles. Depuis 25 ans, cette mini-simulation apartisane offre à plus de 100 jeunes Belges francophones de 17 à 26 ans l’opportunité de découvrir le travail législatif d’une démocratie représentative et d’incarner le rôle d’un député, d’un ministre, d’un président de commission, d’un chef de groupe ou d’un journaliste politique.

Inspiré d’un modèle québécois, le Parlement Jeunesse montre les coulisses du métier du parlementaire et le parcours d’une loi, mais il permet surtout aux jeunes participants d’apprendre à s’exprimer, à développer leur esprit critique, à construire des arguments et à s’intéresser au débat démocratique.

Cette année, la 25ème édition est coupée en deux en raison des mesures sanitaires. Pendant deux jours et demi, 50 apprentis députés travaillent sur deux projets fictifs de décret. Ils sont remplacés à la moitié de la semaine par les autres participants. Mais tous et toutes passent par les mêmes étapes : ils doivent modifier les décrets, les débattre en commission ou en séance plénière dans l’hémicycle du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et enfin, les voter en fin de semaine. En plus de ce travail parlementaire, une équipe presse couvre chaque jour la simulation avec un journal papier quotidien, " l’Echo parlementaire ".

A voir : le reportage de Notélé sur le Parlement Jeunesse (2018)

Comme chaque année, les quatre projets de décret portent sur des débats de société très actuels :

La lutte contre le racisme et le colonialisme dans l’enseignement

La libéralisation de la culture

La lutte contre le sans-abrisme via le programme Housing First

La promotion d’une vie de qualité en démystifiant la mort

Les deux décrets relatifs aux compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles – éducation et culture – feront d’ailleurs l’objet d’un rapport qui sera transmis aux véritables députés. Vous pourrez retrouver toutes les propositions – parfois étonnantes (ça vous dit d’être transformé en humus fertile après votre mort ?) – sur le site internet de l’association.