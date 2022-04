Jouer au foot sur une moto, c’est possible avec le moto-ball

Comment concilier deux passions qui a priori n’ont rien en commun ? C’est le défi relevé par les créateurs du moto-ball, c’est étrange mélange de sport moteur et de football. "C'est le mariage de deux passions, plutôt qu'un mariage de raison", reconnait Gérald Meyer entraîneur de l'équipe de France.



Les règles sont assez simples : on joue à 5 contre 5 (quatre joueurs de champs et 1 gardien) sur un terrain "classique". Différence notable, la terre remplace un gazon qui n’aurait de toute façon pas résisté longtemps au passage des motos.



On joue au foot, donc on doit guider le ballon avec le pied. Le match se divise en 4 périodes de 20 minutes. Dernière précision technique, les bécanes – typées motocross – ne peuvent pas dépasser les 250 cm3. La taille du ballon est aussi adaptée.

Allier conduite de balle et conduite tout court demande quand même une sacrée maîtrise de la machine. Avis aux amateurs.