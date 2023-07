Jouer à des jeux de société aiderait les enfants à progresser en maths

Les jeux de société ne servent pas qu’à s’amuser : ils peuvent aider les enfants à comprendre les mathématiques et à améliorer leurs résultats. C’est du moins ce qu’affirme une nouvelle étude réalisée par des chercheurs chiliens.

Plusieurs chercheurs de l’université pontificale catholique du Chili se sont penchés sur les bienfaits des jeux de société pour les plus petits. De précédents travaux scientifiques ont montré que ce type d’amusement permet de favoriser la capacité de concentration, la mémoire, l’esprit logique mais aussi l’acquisition du langage. Mais aucun n’avait jusqu’à présent exploré en détail les vertus pédagogiques des jeux de société vis-à-vis de l’apprentissage des mathématiques.

Le Dr Jaime Balladares et ses collègues de l’université pontificale catholique du Chili ont fait la synthèse de 19 études internationales portant sur la relation entre les jeux de société et les mathématiques, et impliquant des enfants âgés de trois à neuf ans. Ces derniers ont participé, en moyenne, à deux séances de jeux de société d’une vingtaine de minutes par semaine. Elles étaient animées par des parents, des enseignants ou des thérapeutes.

Il en ressort qu’un tiers des enfants ayant participé à ces sessions de jeu ont obtenu de meilleurs résultats à des tests de raisonnement logique et de calcul mental que ceux qui n’y avaient pas pris part. Ils étaient également plus motivés que leurs petits camarades à l’idée de faire des exercices de mathématiques impliquant des compétences en calcul.

Les jeux de société pris en compte par les scientifiques concernent ceux dans lesquels le joueur doit bouger des pions sur un plateau de façon à modifier la situation des autres joueurs, ou choisir judicieusement des cartes pour garder l’avantage. Cela inclut des grands classiques comme les dames et les échecs, mais aussi des jeux de placement comme Othello ou Puissance 4. Le Monopoly fait aussi partie de la liste, contrairement aux jeux de hasard et d’adresse.

Contrairement à ce que les puristes pourraient penser, les jeux vidéo de stratégie et de raisonnement peuvent également renforcer les compétences en mathématiques des jeunes joueurs. Mais leur apport est moins significatif que ceux des jeux traditionnels chez les enfants de moins de six ans, comme l’expliquent les auteurs de l’étude parue dans le journal Early Years.

C’est pourquoi ils conseillent aux enseignants et aux personnels éducatifs de davantage utiliser les jeux de société lors des cours de mathématiques. Si cette matière a la réputation d’être difficile à comprendre, et donc à enseigner, de récentes études ont montré qu’une approche ludique facilite l’apprentissage des maths. L’une d’entre elles explique notamment que l’utilisation de la musique renforce la motivation des élèves et atténue leur anxiété vis-à-vis de cette matière.