Joue sur la scène "Boombox" à Dour grâce à Tarmac

Le Festival de Dour attendu par des milliers de festivaliers depuis plus de 2 ans revient peut-être plus fort que jamais avec un line up à faire pâlir les meilleures playlists de Spotify, des découvertes, des moments inoubliables mais aussi plusieurs scènes avec chacune son thème.

La scène BOOMBOX d'une capacité de 9000 personnes sera à nouveau habillée des couleurs de TARMAC et la journée, la BOOMBOX c’est un peu le Brooklyn ou le Compton du festival.

Les meilleurs artistes hip hop, soul, RnB ou swing du monde entier s’y passent le micro chaque jour. Les punchlines fusent et le flow règne en maître & la nuit, la Boombox conjugue, turntablism, sons du futur ou de dub.

Le dimanche du festival, TARMAC aura la possibilité de mettre en avant sur cette scène un artiste afin de faire découvrir au public son travail, son univers et donner un aperçu de ce que la chaine représente.

Tenant compte de ce qui précède, TARMAC lance dès aujourd'hui un concours ouvert à toutes et tous dont le gagnant se verra donc inviter à DOUR pour jouer sur la BOOMBOX !

Comment participer ? Remplis dans plus tarder le formulaire ci-dessous et tente ta chance de vivre sans doute ton rêve ou une expérience hors du commun.

Bonne chance à toutes et tous et au GRAND plaisir de recevoir ta candidature !

Plus d'informations sur le Festival? Clic ICI