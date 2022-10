Josy Dubié : de gauche, absolument ! Trotskiste, certainement pas !

Frère de Jean-Claude Defossé, né un an après lui, Josy Dubié, de son véritable prénom, Joseph, a vu le jour le 11 février 1940 à Schaerbeek. Il souhaitait faire des études sportives, mais un accident en décidera autrement et le fera se tourner vers… la marine marchande ! Joseph sortira Capitaine au long cours de l’École supérieure de Navigation d’Anvers.

En 1967, il entre à l’ULB où il va, simultanément, étudier la sociologie, l’ethnologie et le droit. Il sera aussi président du Cercle du Libre Examen, si cher à l’université fondée par Théodore Verhaegen. Quatre ans plus tard, Josy est diplômé en journalisme et ethnologie, il ne tarde pas à entrer au sein de ce qui est encore la RTB, Radiodiffusion-télévision belge. Il fait connaissance avec les installations du boulevard Reyers, inaugurées quelques années plus tôt…