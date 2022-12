Josko Gvardiol, l’homme qui a dégoûté les Diables Rouges et qui affole les plus grands clubs

C’est au NK Tresnjevka qu’il commence le football avant de rapidement déménager vers le Dinamo Zagreb, club qui a lancé Modric et Kovacic notamment et avec lequel il plante son premier but dès son 2e match professionnel. Il devient le 6e plus jeune buteur du club alors qu'il est défenseur. Après deux saisons pleines et 52 matches, il fait le grand saut vers la Bundesliga et le RB Leipzig qui sort le chéquier pour le faire venir.

Il fait aussi parler de lui en bien lors de l’Euro 2020. Alors qu’il fête sa première sélection quelques jours plus tôt, il est emmené pour la compétition où il aura quasiment 100% de temps de jeu. Si la Croatie est sortie en 1/8e lors d’un match de fou face à l’Espagne (défaite 3-5 après prolongations), il fait déjà parler de lui en bien malgré son jeune âge.

Avec autant de qualités, il est pointé par l’Observatoire du football (CIES) comme le meilleur joueur né en 2002. Si le défenseur retournera à Leipzig après la Coupe du monde, il ne devrait plus y rester très longtemps. Car les plus grosses écuries le surveillent de près. Chelsea, PSG, Real Madrid, FC Barcelone. La liste est longue. Et elles devront sortir les billets. Au risque peut-être de dépasser le record de 87 millions d’euros d’Harry Maguire parti de Leicester à Manchester United ? Si Gvardiol continue à prester comme ça, le risque est grand.