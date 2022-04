Josiane Balasko revient sur scène avec une comédie hilarante

Réjouissons-nous ensemble avec un joyeux événement théâtral ! Une pièce écrite par une certaine Josiane Balasko, dans laquelle elle s’amuse énormément à nous amuser…

"Un chalet à Gstaad", c’est l’histoire de deux couples ultra-riches, mais dont les fortunes ont des origines plus ou moins élégantes ; l’un des deux couples débarque chez l’autre avec un gourou, qui est le nouveau joujou de l’épouse idiote. Quand celui-ci annonce que la fortune des uns et des autres est menacée, tout part en torche ! Craquement de vernis, hystéries diverses, baffes et répliques poissardes : cette pièce est destinée à vous désopiler ; attention, date unique, au Forum de Liège, le 17 avril : les premiers seront les premiers !