Jusque dans les années 50, les enfants psychotiques ou autistes étaient considérés comme débiles et étaient envoyés dans des asiles. Ces enfants étaient condamnés à ne jamais devenir des adultes. C'est ainsi que Françoise Dolto décide de créer une consultation pour permettre à ces enfants en difficulté de s'en sortir.

Il n'existe pas d'images de Françoise Dolto prises dans le cadre de ses thérapies. On a des témoignages filmés lors des conférences qu'elle donnait dans les années 70-80. Grâce à ces instants captés sur la pellicule, on peut déjà avoir une idée du personnage. C'était quelqu'un de drôle, de simple. Tout ce qu'elle expliquait était compréhensible et plein de bon sens.