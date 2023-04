Josiane Balasko donne la réplique à Line Renaud dans votre séance VIP de ce lundi 3 avril

Ce lundi 3 avril, La Une vous a contacté une soirée télé 100% VIP. Et on démarre avec "Un tour chez ma fille", une comédie familiale d’Eric Lavaine.

Suite de "Retour chez ma mère", "Un tour chez ma fille" prend le contrepied du premier film, qui mettait en scène une quadra forcée de retourner vivre quelque temps chez sa mère. Cette fois, c’est donc la situation inverse qui se présente, Jacqueline venant vivre chez sa fille Carole le temps des travaux de rénovations de son appartement. Son séjour, qui ne devait durer au départ que quelques jours, tend toutefois à s’éterniser, et vient finalement à durer des mois. Un contretemps qui est loin de ravir Carole et son mari, car le couple traverse une mauvaise passe et aurait bien besoin de se retrouver seul, là où Jacqueline se sent comme un poisson dans l’eau chez ses hôtes et n’hésite pas à prendre ses aises…