Josiane Balasko défend un présumé violeur dans "La loi de Barbara"

Barbara Malo est une avocate pénaliste réputée. N'acceptant un dossier que lorsqu'elle a le sentiment qu'il existe un doute sur la culpabilité de son client ou les motivations de son acte, elle s’attaque aux zones d’ombres subsistant dans la version officielle des faits pour permettre à la vérité d’éclater lors du procès.

Pierre Consigny, patron d’un groupe de presse est accusé de viol par Carole, son attachée de presse.

L’accusé est difficile à défendre, tant il cumule les maladresses. Et la victime est charmante et attire la compassion. L’accusation semble certaine de son fait. Barbara décide d’explorer la vie de Carole. Et bien vite, l’affaire se révèle plus complexe qu’il n’y paraît…