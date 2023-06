Josiane Balasko dans le premier épisode de "La loi de Barbara"

Ce mardi 27 juin à 22h15, La Une vous propose de découvrir le premier épisode de la série "La Loi de Barbara". Dans ce premier épisode, "Le coupable idéal", Barbara Malo défend Olivier Landry, accusé du meurtre de l'amant de sa femme, un ancien footballeur. Après une violente altercation entre les deux hommes, le corps de l'ex-star du ballon rond est retrouvé dans une piscine. Barbara est persuadée de l'innocence de son client, mais n'a aucune preuve.

Reine du prétoire, Barbara est une avocate pénaliste réputée. N'acceptant un dossier que lorsqu'elle a le sentiment qu'il existe un doute sur la culpabilité de son client ou les motivations de son acte, elle s’attaque aux zones d’ombres subsistant dans la version officielle des faits pour permettre à la vérité d’éclater lors du procès. Une vérité parfois très éloignée de celle initialement présentée aux jurés lors de l’ouverture de l'audience.

Olivier Landry, charcutier traiteur de profession, est accusé du meurtre de son voisin qui entretenait une liaison torride avec son épouse. Le dossier d’instruction est accablant pour le suspect qui persiste pourtant à nier le crime, récusant les avocats le poussant à plaider coupable. Jusqu’à ce que Barbara soit saisie du dossier, quelques jours avant l’ouverture du procès. Perturbée par cette affaire, qui lui rappelle la douloureuse histoire à l’origine de sa vocation, Barbara accepte, contre l’avis de son associé, de défendre la thèse de l’innocence de son client aux assises. Une entreprise d’autant plus périlleuse que l’avocat des parties adverses n’est autre que le redoutable Maître Solal, et qu’elle ne dispose, avant l’audience, d’aucun élément tangible permettant de faire naître le doute dans l’esprit des jurés. Contrainte à l’exploit, Barbara transforme le tribunal en champ de bataille, elle parvient à faire voler en éclat la culpabilité de son client jusqu'à ce qu'une preuve apportée par la femme de l’accusé inverse la tendance. Barbara conserve contre toute attente l’intime conviction que l’homme qu’elle défend est innocent et qu’il va être emprisonné à tort.

