Joshua, albinos et né pour briller : "Être albinos, c’est une grande fierté"

"Au lieu de sortir noir, je suis sorti blanc." Joshua, 16 ans, est atteint d’albinisme, une anomalie génétique qui affecte la production de mélanine et donc la pigmentation de la peau, des cheveux, parfois des yeux. Comme toute personne porteuse de cette mutation, Joshua doit éviter le soleil, au risque de s’exposer à des brûlures. Mais aujourd’hui, il a décidé de faire de son albinisme une fierté et de sortir de l’ombre.

L’albinisme touche environ 1 personne sur 20.000 en Europe et en Amérique du Nord, selon l’ONU. En revanche, il est plus courant en Afrique Subsaharienne où des violences sont parfois commises à l’encontre des albinos.

Conscient de la chance qu’il a d’être né dans une famille compréhensive, Joshua a tout de même subi l’intolérance. "À l’âge de quatre ans, j’ai vraiment vu que j’étais différent des autres", raconte-t-il. C’est dans sa scolarité que Joshua a pris de plein fouet les moqueries et le rejet des autres enfants. "Au fil du temps, j’ai su m’endurcir", explique-t-il.

Désormais, il parle fièrement de son physique et partage souvent des séquences de sa vie et de son albinisme sur TikTok. Il est également apparu dans deux clips du rappeur Kalash Criminel (But en Or et Sale Boulot), lui aussi albinos et qu’il cite comme une inspiration. "Je veux être un repère pour les jeunes albinos et leur donner confiance en eux."