Josh Klinghoffer : "la musique des Red Hot Chili Peppers était plus cool quand j'étais dans le groupe"

L'ancien guitariste des Red Hot Chili Peppers, Josh Klinghoffer, a déclaré que le groupe "faisait de la musique plus cool" lorsqu'il en faisait partie.

Klinghoffer a rejoint les Chili Peppers en 2009 après avoir été membre de la tournée suite au départ du guitariste John Frusciante. Il a enregistré deux albums avec le groupe : "I'm With You" (2011) et "The Getaway" (2016).

En 2019, Klinghoffer a été invité à quitter Red Hot Chili Peppers suite au retour de Frusciante. Le groupe de Los Angeles a depuis enregistré deux albums studio, "Unlimited Love" et "Return Of The Dream Canteen", tous deux sortis l'année dernière.

Lors d'une récente apparition pour le podcast brésilien 5 Notas (via Consequence), Klinghoffer a déclaré que les RHCP "faisaient de la musique plus cool" lorsqu'il était encore membre du groupe.

"Je ne pense pas avoir fini d'écouter le deuxième [album de 2022, "Return Of The Dream Canteen"]", a expliqué Klinghoffer.