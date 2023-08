Josh Kiszka, de Greta Van Fleet, se sent soulagé depuis qu'il a fait son coming out

Josh Kiszka, le chanteur de Greta Van Fleet, s’est senti libéré d'un "poids énorme" après avoir fait son coming-out en tant que membre de la communauté LGBTQ+.

Le chanteur s'est exprimé via Instagram en juin dernier écrivant qu'il vivait "une relation amoureuse et homosexuelle avec mon partenaire depuis 8 ans".

Il a également précisé que ses proches étaient au courant, mais que "c'est important pour moi de partager publiquement".

Dans une interview accordée à Rolling Stone, Josh Kiszka a déclaré qu'il craignait d'avoir " une cible dans le dos " : "C'est vraiment ce que vous ressentez, c’est malheureux, mais c'est vrai. Tout a été accueilli avec amour, acceptation, humilité et respect, et cela a été une énorme vague de réconfort qui a montré que les choses allaient dans la bonne direction. En tant qu'artiste et en tant que personne publique, j'ai été soulagé d'un poids énorme. Parce qu'en fin de compte, en tant que musicien ou simplement en tant que personne, nous voulons tous être compris dans une certaine mesure. "

Dans un autre passage de l'interview, il rappelle que lors du concert du groupe le 24 juillet à Nashville, dans le Tennessee, des fans ont brandi des morceaux de papier colorés devant les lampes de poche de leur téléphone afin de créer un effet arc-en-ciel dans la salle.

Josh Kiszka avait d’ailleurs été gagné par l’émotion grâce au soutien des fans. "Le fait qu'autant de personnes aient pu communiquer et se coordonner pour que cela se produise était extraordinaire", a-t-il déclaré.