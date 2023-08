Josh Homme de Queens of the Stone Age dit que les groupes qui ne jouent pas leurs hits sont "un peu salauds"

Josh Homme, le leader de Queens Of The Stone Age, a fait part de ses réflexions sur les musiciens qui ne jouent pas leurs plus grands succès au profit de morceaux plus récents.

C’est dans le podcast Tuna on Toast With Stryker que le chanteur a déclaré : "Je comprends que je vais toujours jouer 'No One Knows' parce que j’aime toujours jouer cette chanson et c’est quelque chose qui fait l’objet d’un accord avec le public. Je suppose que c’est l’une des raisons pour lesquelles les gens viennent nous voir, et voilà."

Il poursuit : "Je trouve toujours que c’est un peu salaud quand les groupes ne veulent pas jouer leurs grandes chansons. Agir comme si un morceau que beaucoup de gens aiment était un fardeau est une réaction étrange au cadeau que vos fans vous ont fait. C’est une réaction étrange."

Il explique ensuite qu’il a vu des groupes lutter contre leur succès : "Au fil des années, j’ai vu beaucoup d’artistes se mettre en colère contre leur propre musique parce qu’elle marchait bien. Avoir des fans, c’est cool. Et ils veulent des choses. Et quand il s’agit de jouer ce qu’ils veulent, j’ai l’impression que c’est la raison pour laquelle tout cela arrive, n’est-ce pas ?"

"Vous êtes tous là parce que vous voulez entendre des choses mais vous n’avez aucune idée de ce qui va se passer. Et vous devez avoir cette base de titres connus pour qu’on puisse surprendre les fans, aussi. Pour surprendre, il faut qu’ils sachent que certaines constantes vont se produire. C’est pourquoi cela ne me dérange pas de faire cela".

Queens Of The Stone Age a sorti son nouvel album In Times New Roman en juin. Ils étaient de passage chez nous en Belgique le 2 juillet dernier à Rock Werchter, un concert au cours duquel le groupe a retrouvé son vieil ami Spider-Man…