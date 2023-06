Josh Homme de Queens of the Stone Age diagnostiqué d'un cancer en 2022

Dans une nouvelle interview accordée à Revolver, le leader de Queens of The Stone Age, Josh Homme, a déclaré qu'il avait " fait face à beaucoup de choses " dans sa vie personnelle pendant l'élaboration du prochain album du groupe, In Times New Roman..., dont un divorce difficile et acrimonieux avec Brody Dalle en 2019 et un cancer diagnostiqué en 2022. Josh Homme n'a pas donné de détails sur le cancer, si ce n'est qu'il a subi une opération chirurgicale fructueuse pour l'enlever, bien qu'il soit encore en phase de guérison.

"Je ne dis jamais que la situation ne peut pas empirer", a-t-il déclaré. "Je ne dis jamais cela et je ne le conseille pas. Mais je dis que ça peut s'améliorer", a déclaré Homme à Revolver. "Le cancer n'est que la cerise sur le gâteau d'une période intéressante, vous savez ? Je suis extrêmement reconnaissant de m'en sortir, et j'y repenserai comme à quelque chose de foireux - mais qui m'aura rendu meilleur. Ça ne me dérange pas. Il y a beaucoup de choses que je veux faire. Et il y a beaucoup de gens avec qui je veux le faire".

Josh Homme a ajouté que tous ces défis personnels récents l'ont rendu plus fort : "J'ai certainement eu un sérieux cas de maladie émotionnelle", a-t-il déclaré en faisant référence à l'un des titres de la chanson In Times New Roman... "Il y a eu des moments où j'ai failli ne pas y arriver. C'est normal que je rumine cela. Ce n'est pas normal de rester là, de m'apitoyer sur mon sort. Ces quatre années ont été les plus sombres de ma vie. Mais ce n'est pas grave non plus. Dans mes chagrins d'amour, mes erreurs, ces décès et mes propres problèmes physiques, même si tout cela s'est produit et a réduit mon ancienne vie en miettes, j'ai pu construire un navire qui est sur le point de démarrer. Je vais flotter dans ma nouvelle vie à partir de tous ces morceaux".

Queens of the Stone Age est de retour avec le nouveau single "Carnavoyeur", dernier extrait de leur prochain album In Times New Roman…

"Carnavoyeur" fait suite au premier single de l’album "Emotion Sickness".

In Times New Roman… sortira le 16 juin via Matador Records. Il s’agit du premier album de Queens of the Stone Age depuis Villains en 2017, ainsi que le premier depuis la très médiatisée bataille juridique pour la garde des enfants entre Josh Homme et son ex-femme/chanteuse de Distillers, Brody Dalle.

Ils passeront par chez nous en Belgique à Rock Werchter le dimanche 2 juillet.