Josh Homme arrive au bout de sa bataille juridique contre son ex-femme

On sait que Josh Homme reste discret sur sa bataille juridique avec son ex-femme, Brody Dalle, mais il a partagé quelques infos.

Le couple est impliqué dans une longue querelle publique pour la garde de leurs trois enfants. Dalle et Homme ont tous deux déposé leurs ordonnances restrictives respectives en 2021, et Brody Dalle a été condamnée en novembre de la même année par un juge de Los Angeles pour avoir "délibérément" omis de ramener son fils de cinq ans à Josh Homme en septembre, comme le stipulait l’accord sur la garde de leurs enfants.

A présent, Josh Homme a partagé une longue déclaration, affirmant qu'une nouvelle ordonnance restrictive permanente a été accordée à Dalle pour une période d'un an et 11 mois, ce qui signifie qu'elle n'est pas autorisée à contacter la famille Homme, y compris Josh, ses parents et les trois enfants de l'ancien couple.

"Par respect pour ses enfants mineurs et pour leur bien-être, Joshua Homme s'est précédemment abstenu de faire des déclarations publiques sur sa famille aux médias", commence la déclaration. "À la lumière des fake news persistantes, des atteintes répétées à la vie privée des enfants et du préjudice émotionnel qui en résulte, il est temps que la vérité soit dite. Nous espérons que cela mettra fin aux enquêtes et aux spéculations et permettra à la famille de bénéficier de l'intimité et de la considération qu'elle mérite".

"Pendant plus d'un an après la conclusion de leur procédure de divorce, Joshua Homme et Brody Dalle ont pu organiser à l'amiable l’éduction de leurs trois enfants d'une manière saine et fonctionnelle. La situation a pris une tournure totalement différente lorsque Dalle a violé l'accord de garde alternative en empêchant les enfants de voir leur père. Malgré de multiples ordonnances du tribunal de la famille de Los Angeles lui enjoignant de rendre les enfants, et malgré une condamnation pour outrage au tribunal, Dalle a continué à violer l'accord de garde. La situation a été exacerbée par les actions inappropriées de son petit ami Gunner Foxx".

Le communiqué ajoute que le tribunal des affaires familiales de Los Angeles "a accordé à Joshua Homme la garde légale exclusive des trois enfants" en mars 2022, les mineurs étant "actuellement sous la garde de leur père et de leurs grands-parents paternels".

"Dalle a obtenu un droit de visite supervisé avec leur plus jeune enfant dans l'intervalle. Joshua Homme restera le seul tuteur légal de tous les enfants mineurs jusqu'à une audience de garde à l'automne 2023, date à laquelle une solution plus permanente sera déterminée par le tribunal de la famille de Los Angeles", ajoute le texte.

La déclaration fait état de l'octroi d'une nouvelle ordonnance restrictive à l'encontre de Brody Dalle : "Les récentes actions de Brody Dalle et de Gunner Foxx ont non seulement causé un préjudice émotionnel aux enfants, mais les ont également mis en grand danger. "

La déclaration poursuit en affirmant que des procédures judiciaires récentes auraient prouvé que Gunner Foxx a imité la signature de Dalle sur une ordonnance restrictive de 2021 déposée par les fils de Josh Homme. "Brody Dalle a ensuite déclaré au tribunal avoir su à l'époque que Foxx avait falsifié sa signature, mais n'a rien fait pour rétablir la vérité sur le plan juridique ou dans les médias", affirme la déclaration.

"En août 2022, Joshua Homme et ses deux fils ont obtenu une ordonnance restrictive les protégeant de Gunner Foxx, l'empêchant d'entrer en contact avec eux pour une période de cinq ans. Les demandes de Foxx pour une ordonnance restrictive contre Homme ont été rejetées par deux tribunaux distincts".

"Il a été rapporté que la fille de M. Homme avait déposé une demande d'ordonnance restrictive à son encontre. Cette demande a également été déposée par Gunner Foxx qui a emmené l'enfant mineure au tribunal sans la présence de l'un ou l'autre de ses parents. Avant l'audience, à la demande de l'enfant et par l'intermédiaire de son propre avocat, l'ordonnance a été annulée".

La longue déclaration de M. Homme se termine par un remerciement aux "tribunaux du comté de Los Angeles, à l'avocat de la mineure, aux forces de l'ordre locales, au DCFS et aux moniteurs ordonnés par le tribunal pour leur temps, leur attention et leurs soins continus", ajoutant : "L'objectif de la famille de Los Angeles est d'améliorer la qualité de vie des enfants et des familles, et que la conclusion de cette affaire permette à Homme et à Dalle de co-élever leurs enfants de manière pacifique".

Côté musique, Queens of the Stone Age fera son retour à Werchter cet été. Josh Homme et ses collègues se produiront sur la Main Stage le dimanche 2 juillet. Rock Werchter 2023 aura lieu au Festivalpark de Werchter, du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. ​