Joséphine Baker et Martin Luther King : l'histoire d'un combat et d'une marche pour les libertés

Martin Luther King a 35 ans quand il prononce son discours à Oslo. À l’époque, c’est le plus jeune lauréat du Prix Nobel de la paix. Il est récompensé pour son engagement non-violent pour les droits afro-américains. Cela fait 1 an qu’il a mené la célèbre marche contre les discriminations raciales à Washington : 250 mille personnes étaient présentes ce jour-là et parmi elles, Joséphine Baker. Découvrez leur histoire croisée dans Lift Stories aux côtés de Philippe Briot et Sophie Brems.

Née en 1906, Joséphine Baker a grandi à Saint-Louis dans le Midwest. Enfant, elle travaille pour une famille blanche où elle sera maltraitée. En arrivant en France, elle découvre un autre monde où les droits sont égaux. C’est la guerre qui interrompra son ascension fulgurante vers la célébrité. Alors que le régime nazi interdit toutes représentations dans les salles des artistes de couleurs, Joséphine se voit accorder la possibilité de jouer à l’étranger. Elle profitera de cette occasion pour rentrer dans la résistance et participer au réseau d’espionnage. Après la rencontre de Charles de Gaule, la chanteuse rejoindra l’Armée de l’air française.

C’est l’été à Washington, en train et en bus des milliers de personnes affluent vers la capitale américaine. Ils viennent participer à une marche pour l’emploi et la liberté organisée par le big 6 le 28 août 1963. Les six leaders noirs les plus éminents des droits civiques, tous sont aux côtés d’un pasteur, Martin Luther King. Le monde de la musique, du cinéma et de la politique s’est mobilisé pour cette marche d’un kilomètre. Joséphine Baker est présente. Elle monte sur scène vêtue de son uniforme de l’Armée de l’air française. Dans son discours, elle exprime sa foi dans un avenir multiracial et égalitaire. Son intervention est suivie d’une autre. Celle de Martin Luther King dont les mots resteront à jamais gravés dans les mémoires.

Alors, Martin Luther King et Joséphine Baker auraient-ils pu se rencontrer dans un ascenseur lors de cette marche à Washington ?

► "Lift Stories" vous embarque pour 10 épisodes à la croisée de grands évènements historiques. Hemingway a-t-il rencontré Xavier Cugat ? Joséphine Baker a-t-elle croisé Martin Luther King ? Redécouvrez ces moments uniques entre Histoire et musique à l’écoute de Matin Première et en replay sur Auvio.