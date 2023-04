Joseph Staten, scénariste de la licence Halo, rejoint Netflix Games pour un futur triple A

Le 20 mars dernier, Netflix faisait le point sur son offre Gaming via un communiqué, dévoilant avoir sorti plus d’une cinquantaine de jeux depuis la fin 2021, date où le service a été mis en ligne.

Selon le service américain, plus de 70 jeux seraient actuellement en préparation, dont environ 40 titres seraient attendus pour cette année ! D’ailleurs, ce mardi 18 avril devrait voir "Mighty Quest : Rogue Palace" débarquer sur la plateforme, pour les abonnées au moins. Il s’agit d’un rogue lite développé par Ubisoft et qui se déroule dans l’univers déjanté de The Mighty Quest for Epic Loot, développé en 2014 par Ubisoft Montréal.