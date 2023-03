Joseph Pagano : "La Belgique n’est pas dans une situation de faillite"

"Nous n’avons jamais payé aussi peu d’intérêts sur la dette"

Mais si la dette de la Belgique aurait pu être bien plus élevée, doit-on s’inquiéter d’une dette de 106% du PIB ? "Une large partie de la hausse de la dette est due aux crises financières, sanitaires et géostratégiques que nous avons connues ainsi qu’à l’inflation", répond Joseph Pagano, professeur de finances publiques à l’UMons. "Il faut être attentifs à plusieurs indicateurs et non à un seul. Selon le chiffre cité par le budget 2023, nous allons vers une dette de 109% du PIB. Mais à côté de ça, nous n’avons à peu près jamais payé aussi peu d’intérêts sur la dette. Dans les années 90, nous payions 16 milliards d’euros par an et cette année, moins de 9 milliards. Curieusement, alors que la dette a fortement augmenté, le coût de la dette a fortement diminué parce que nous bénéficions de taux d’intérêt très bas jusqu’à aujourd’hui, même s’ils ont un peu augmenté. Il faut faire la différence entre le taux moyen de la dette et le taux auquel on emprunte. Nous ne sommes pas en situation de faillite."

"Je suis toujours assez frappé qu’on ait l’impression que ceux qui créent de l’économie se fassent passer pour des bons gestionnaires", déclare à son tour Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement de Wallonie. "Ce sont de mauvais gestionnaires de fonds publics. Quand on regarde tout l’argent que nous avons donné aux entreprises par le biais de réduction de cotisations sociales, en facilités fiscales. Au cours de ces trois dernières années, ce montant a été multiplié par 10 pour arriver à 15 milliards d’euros. 15 milliards pour des entreprises qui ne fournissent pas d’emploi durable ou de plus-value sociale ou écologique. Il y a un problème ", annonce-t-il. " Le tax-shift mis en place par le gouvernement précédent nous coûte 8 milliards de fonds publics. Ce système existe toujours et définance l’État belge. Au niveau de la Région wallonne, c’est la même chose. Lors des inondations, le Gouvernement wallon a décidé de donner 2 milliards aux assurances alors qu’au cours de ces 8 dernières années, elles ont pu accumuler 8 fois de quoi rencontrer ce coût-là. Il y a des choix politiques qui grèvent de façon très dure les fonds publics. Il y a des choix de gestion qu’il faut contester."