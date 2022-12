Joseph Nonge Boende, 5e belge à jouer sous le maillot de la Juventus

Ce samedi, Joseph Nonge Boende, jeune belge de 17 ans est monté au jeu pour la Juventus lors d’un match face à Arsenal en amical. Il a distribué un assist.

Alors qu’on joue la finale de la Coupe du monde ce dimanche, les différents clubs de foot se préparent déjà à la reprise. Ce samedi Arsenal affrontait la Juventus en amical. Et la Juve s’est imposée 0-2 avec notamment peu de joueurs qui évoluent avec l’équipe première.

Si Albert Sambi Lokonga n’est pas monté au jeu pour les Gunners, un Belge a pu jouer quelques minutes pour la Juventus. Formé à Neerpeede et arrivé à Turin en 2021, Joseph Boende est monté au jeu à la 63e. Il en a profité pour distribuer un assist sur le second but.

International U18, il joue habituellement avec la Primavera de la Juventus au poste de milieu de terrain. Grâce à ce match, il agrandit le contingent de Belges à avoir joué avec la Juventus, y compris les matches d’entraînements (Mokulu, Koni De Winter, Daouda Peeters notamment).