Joseph Incardona : Ecrire, c'est ma façon à moi de faire de la politique

Jean Ziegler lui avait proposé d'être son assistant en socio à l'université de Genève. Mais l'envie de se consacrer à l'écriture est plus forte. Il quitte sa compagne, son boulot, la Suisse et débarque à Paris avec un sac, sa guitare et son ordi avec l'unique volonté d'écrire. Et c'est ce qu'il fait même s'il ne publie rien pendant plusieurs années. Il vit dans des petits hôtels en fonction des boulots qu'il trouve, des voyages, des conneries qu'il fait aussi. Jusqu'à ce qu'il rencontre une femme, une artiste qui lui ouvre son univers et qui va le "faire naître une seconde fois en tant qu'homme, entité". Ils s'installent à Bordeaux où il rencontre son éditeur, Finitude. Depuis, il est revenu s'installer à Genève à mi-chemin entre Paris et l'Italie.