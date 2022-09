Joseph Haydn à Vienne

" Le plus parfait silence, la tension la plus scrupuleuse, un sentiment je dirais presque de religion et de respect dans toute l’assemblée : telles étaient les dispositions qui régnaient quand le premier coup d’archet est enfin parti. L’attente n’a pas été trompée. Nous avons vu se dérouler devant nous une longue suite de beautés inconnues jusqu’alors: les âmes surprises, ivres de plaisir et d’admiration, éprouvèrent pendant deux heures consécutives ce qu’elles avaient senti bien rarement : une existence heureuse, produite par des désirs toujours plus vifs, toujours renaissants et toujours satisfaits." (Un témoin lors d'un concert où Joseph Haydn dirigeait son oratorio "La création."