Joseph Fouché, traître à Napoléon à de multiples reprises, mais toujours rappelé au pouvoir

Le 12 octobre 1793, la Convention nationale raie de la carte la ville de Lyon. Elle ne s'arrête pas là : elle y envoie l’un de ses lieutenants les plus rusés, l’un des moins empathiques aussi. Cet homme, encore à l’aube de sa carrière politique, va traverser les régimes les uns après les autres, avec une détermination qui n’a d’égal que son manque de loyauté politique. Son nom ? Joseph Fouché, le mitrailleur de Lyon.

Il sera éclaboussé du sang sur les mains de près de 1700 victimes en région lyonnaise. Déchu par ses pairs suite à son intervention impitoyable en 1795, il s'offre un retour en grâce dans la police secrète du Directoire, avant d'en devenir ministre en 1799.

Son influence s'étend dans le réseau policier. Doté d'un flair hors pair, il sent venir l'arrivée de Napoléon. Pour le coup d'État du 18 brumaire, il fait arrêter les directeurs qui l'avaient nommé un an plus tôt à son poste. Il réforme la police sous le Premier Consul : il s'entoure de préfets, fait vérifier tous les passeports et paie la presse pour glaner des informations sensibles.

L'homme tire les ficelles dans l'ombre... et manœuvre contre Napoléon dès 1810. Fouché aura toujours un coup d'avance sur l'Empereur : il est plusieurs fois disgracié, il est pourtant toujours rappelé au moment opportun, au point de devenir le ministre principal du gouvernement lors des Cent Jours. Il se sort de la situation en étant nommé ministre par Louis XVIII... alors qu'il avait voté la mort de son frère Louis XVI !

Retour sur les complots du régicide le plus fameux de France, qui a fait chuter Robespierre et Napoléon.