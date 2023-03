Josep Borrell : "Nous voulons éviter que notre relation avec la Chine nous rende dépendants comme nous l’avons été de la Russie"

Selon lui, cette dépendance a "laissé penser à (Vladimir) Poutine qu’il pouvait envahir l’Ukraine en toute impunité parce que l’Europe, prisonnière de notre consommation de gaz provenant à 40% de Russie, ne réagirait pas".

"Nous voulons éviter que notre relation avec la Chine nous rende dépendants comme nous l’avons été de la Russie", a-t-il ainsi affirmé durant son intervention lors du Sommet ibéro-américain à Saint-Domingue, en République dominicaine.

Le chef de la diplomatie de l’UE a estimé que 2023 était une "année clef" pour conclure des accords ailleurs, avec l’Amérique latine notamment, en vue du sommet entre l’UE et la Communauté des états latino-américains et caribéens (CELAC) mi-juillet.

"L’Europe et l’Amérique latine ont l’occasion de montrer que leur relation commerciale est toujours source de progrès", a poursuivi M. Borrell, ajoutant que les investissements européens en Amérique latine sont plus élevés qu’en Russie, en Chine, en Inde et au Japon "réunis".