Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, positif au Covid, reporte un voyage en Chine

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé mercredi qu'il avait été testé positif au Covid et devait reporter un déplacement à Pékin prévu du 13 au 15 avril pour préparer un sommet UE-Chine.

"J'ai été testé positif au Covid-19 et je dois donc malheureusement reporter mon voyage en Chine. Je me sens bien et n'ai aucun symptôme", a déclaré Josep Borrell sur Twitter. Lors de ce voyage, il devait notamment rencontrer le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi, le ministre de la Défense Li Shangfu et le ministre des Affaires étrangères Qin Gang pour discuter des tensions autour de Taïwan et de la guerre en Ukraine.