Josef Hoffmann, Sous le charme de la beauté, au Musée Art et Histoire

Josef Hoffmann est le co-fondateur de la Sécession viennoise, courant artistique rattaché à l’Art nouveau et au Jugendstil, et de la Wiener Werkstätte, Atelier viennois d’arts appliqués en activité dans la capitale autrichienne de 1903 à 1932. Le Palais Stoclet est une œuvre d’art total, selon le concept esthétique du Gesamtkunstwerk. L’architecte dessine le bâtiment et le jardin, les meubles, les tapis et les tissus, les services et les couverts. Tout prend forme, jusqu’à la petite cuiller, suivant les projets du concepteur ; les suspensions, les socles et les encadrements sont aussi des réalisations sorties des ateliers viennois. La maison est un écrin qui abrite la collection d’art d’Adolphe Stoclet dont deux mosaïques de sept mètres de longueur de Gustav Klimt et des œuvres du Belge Fernand Khnopff. Le Palais Stoclet est aussi une habitation moderne qui dispose du chauffage central, de l’eau chaude dans les salles de bain ; il est équipé de double vitrage.