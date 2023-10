Josef Hoffmann, artisan du Palais Stoclet, s'expose à Bruxelles pour clôturer l'année de l'Art Nouveau

Placée sous le sceau de l'Art Nouveau dans la capitale, l'année 2023 touche doucement à sa fin. Pour clôturer ce chapitre en beauté, c'est avec l'architecte et designer autrichien Josef Hoffmann que Bruxelles donne rendez-vous au grand public dès vendredi, lors d'une rétrospective consacrée à cet artiste touche-à-tout, artisan de petites cuillères griffées à l'imposant Palais Stoclet. Lovée dans une salle fraîchement rénovée du Musée d'Art et Histoire, l'exposition intitulée "Sous le charme de la beauté" propose un éventail d'œuvres connues ou plus rares tout droit venues de Vienne.

Sous la verrière de cette nouvelle salle toute en longueur, six maquettes rythment le parcours de l'artiste caméléon né en 1870 à Brtnice, sous l'Empire austro-hongrois, et qui navigua entre cinq régimes, deux guerres et une révolution industrielle. Chaque bâtiment miniaturisé dialogue avec des objets du quotidien exposés en vitrine ainsi que du mobilier et autres croquis rehaussés par un décor en damier. En fin de galerie, un boudoir de style hollywoodien ouvre sur une petite pièce où visiteurs et spectatrices découvriront la vie et l'œuvre de l'architecte dans un documentaire de 52 minutes.

Une installation dépeignant l'intérieur du Palais Stoclet est par ailleurs prévue mais fait l'objet d'un désaccord entre les propriétaires de l'édifice, qui s'y opposent, et le gouvernement bruxellois, à l'initiative. Le musée attend quant à lui de l'accueillir "dès que les parties se seront entendues", a commenté le directeur général ad interim des Musées royaux d'Art et d'Histoire, Bruno Verbergt.

À la mi-avril, la rétrospective tirera sa révérence pour laisser place, en décembre 2024, au jardin d'hiver de la Maison Cousin, pensée par Victor Horta.