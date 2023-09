José Sébéloué, chanteur de la Compagnie créole, est décédé

Né à Ouanary en Guyane en 1948, c’est dans un premier temps avec son groupe Pop-Corn qu’il connaîtra un succès local dans les années 70. En 1975, il triomphera internationalement aux côtés de Clémence Bringtown, Guy Bevert, Arthur Apatout et Julien Tarquin. C’est en effet avec eux qu’il créera La Compagnie Créole. Le groupe aux tubes emblématiques tels que "Au bal masqué", "Ça fait rire les oiseaux" ou encore "C’est bon pour le moral" animera, à partir des années 80, nombre de soirées festives.

Le groupe sortira son premier album en 1976 mais ne connaîtra pas un succès immédiat. Il faudra attendre 1983 pour que leur carrière décolle. Leurs deux premiers tubes, "Vive le douanier Rousseau" et "C’est bon pour le moral", s’écouleront respectivement à 400.000 et 500.000 exemplaires. Ensuite, le succès du groupe ne faiblira plus. Au total, ce n’est pas moins de vingt albums dont quatre disques d’or qui seront produits par La Compagnie Créole. José Sébéloué et la Compagnie créole effectuaient encore récemment des concerts. Le groupe était d’ailleurs actuellement en tournée au Québec.

Après une carrière riche et plusieurs décennies de tournées à travers le monde, José Sébéloué avait rejoint sa Guyane natale, où il s’est éteint ce dimanche selon un communiqué du groupe sur sa page Facebook.