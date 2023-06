José Salvador Alvarenga : comment le "naufragé du Pacifique" a-t-il pu survivre en mer pendant treize mois ?

En décembre 2012, José Salvador Alvarenga, parti à la pêche au requin avec Ezequiel Cordoba depuis le Mexique, est perdu au beau milieu du Pacifique.

Les nuages se montrent de plus en plus menaçants et la pluie de plus en plus violente. Alvarenga décide de faire demi-tour, sauver leur peau tant qu’il est encore temps. Mais c’est peine perdue : le moteur montre ses derniers signes de vie avant de rendre l’âme, les laissant seuls avec leur désespoir.

Alors que son supérieur lui implore de communiquer ses coordonnées, Alvarenga réalise que son GPS a pris l’eau. Il est désormais inutilisable. Ils sont maintenant seuls, à errer à bord de leur embarcation de fortune... Car les sauveteurs abandonnent les recherches après deux jours, contraints par la violence extrême de l'orage qui s'abattait sur le Pacifique.

Et pourtant, le bateau d'Alvarenga finira par s'échouer sur un atoll des îles Marshall... 13 mois plus tard. Le pêcheur d'origine salvadorienne a été sauvé après avoir parcouru 12.500 kilomètres à la dérive, sur son bateau de sept mètres de long. Le jeune pêcheur qui l'accompagnait n'a pas eu la même chance, mourant après quatre mois en mer.

Comment José Salvador Alvarenga s'est-il mué en véritable aventurier pour survivre, coupé du monde, pendant une si longue période ? L'Heure H retrace le voyage hallucinant, contre vents et marées, de celui qui a été surnommé le 'naufragé du Pacifique' par les médias du monde entier.