José Mourinho fait taire des cris racistes de tifosi de la Roma

"Je ne m'en suis pas rendu compte sur le terrain, mais merci à José de les avoir fait taire", a ajouté l'entraîneur, qui a évolué sous les ordres du Portugais à l'Inter Milan.

"Il n'a pas à me remercier, je l'ai fait pour un grand homme, un ami, je le ferais pour un autre", a répondu Mourinho.

"J'ai été souvent insulté dans des stades, je me suis construit un mur de protection et je suis sûr que +Deki+ (Stankovic, ndlr) a fait la même chose. Mais il a des enfants, une famille, et ce n'était pas beau", a-t-il ajouté.

"Nos supporters sont fantastiques mais j'ai pensé qu'il fallait suivre mon instinct, on ne touche pas à un ami", a conclu l'entraîneur de la Roma.

A l'automne 2021, l'attaquant de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic avait été insulté par des choeurs similaires au Stadio olimpico.