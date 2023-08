José Mourinho et Romelu Lukaku, acte 3 : enfin pour le meilleur… et plus le pire ?

Acte 2, 2017, Manchester United. Malgré cette première cohabitation avortée, c’est José Mourinho himself qui fait le forcing quatre ans plus tard pour signer Romelu Lukaku à Manchester United. Visiblement impressionné par les performances du Belge à Everton, le Portugais pousse ses dirigeants à débourser environ 80 millions d’euros.

Les deux hommes s’octroient donc mutuellement une 2e chance. Pour le meilleur cette fois-ci ? Oui… et non, et c’est là que réside tout le paradoxe autour du passage de Lukaku à United. Comme souvent, il score, il a de l’impact, mais au vu des millions déboursés, les exigeants supporters mancuniens en attendent encore plus. Plus que la place de vice-champion et plus, encore, que les 16 buts inscrits par Big Rom' en 34 matches de Premier League.

La saison suivante sera-t-elle plus réussie pour les deux hommes ? Non, au contraire, même, puisque Mourinho se fait licencier… en décembre, avant même la mi-saison, et laisse Ole Gunnar Solskjaer prendre la relève. Pour la 2e fois en quatre ans, le mariage entre Mourinho et Lukaku finit donc précipitamment. Sauf que cette fois-ci, c’est le Portugais qui est prié de plier bagage le plus vite possible.