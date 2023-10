José Mourinho encense Romelu Lukaku après son nouveau but : "Il a une influence positive à tous niveaux"

Encore une fois buteur avec l’AS Roma en Europa League ce jeudi, Romelu Lukaku a été salué par son entraîneur, José Mourinho, en conférence de presse.

"Émotionnellement, il a aussi quelque chose à donner. Il a de l’expérience, il veut gagner. Sa force physique est similaire à sa force mentale. Il a une influence positive dans l’équipe à tous niveaux, a avancé Mourinho. Il a été chanceux sur le but et malchanceux sur une autre occasion. Nous sommes très contents de l’avoir ici, c’est un joueur très important pour nous. Avec le résultat, on a eu l’opportunité de le faire reposer un peu, ce qui est aussi important."

Avec cinq buts en sept rencontres avec le club romain, Big Rom est déjà devenu un pilier de la Louve et s’intègre parfaitement à sa nouvelle équipe qui verrait d’un bon œil un transfert définitif de son buteur. Avec de telles statistiques, cela se comprend.