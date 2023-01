José Mourinho dans le rôle du méchant dans James Bond… le réalisateur y pense

José Mourinho va-t-il faire ses grands débuts sur grand écran ? Le réalisateur des deux derniers James Bond a, en tout cas, cité son nom comme "méchant idéal". Dans une interview publiée dans The Guardian, les plus grands fans de l’agent secret ont eu l’occasion de poser des questions à Sam Mendes, réalisateur de "Skyfall" et "Spectre".

L’un d’entre eux lui a demandé quelles seraient les deux personnes qu’il choisirait s’il devait remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond, et qui serait son "méchant" rêvé… Si Mendes a préféré s’abstenir concernant le potentiel successeur de Daniel Craig, il a sorti le nom de José Mourinho pour incarner le méchant : "On ne peut pas rêver mieux, si ?". Boutade ou réponse sérieuse, nul ne le sait, en attendant on imagine plutôt bien le Special One dans ce rôle-là. Mais pas sûr que l’AS Roma libère son coach pour la durée du tournage…