José Mourinho comme vous ne l’avez jamais vu : "The Special One" fait une apparition surprise dans un clip de rap

José Mourinho nous surprendra toujours. Passé notamment par Chelsea, l’Inter ou encore le Real Madrid, le sulfureux entraîneur portugais est désormais à la tête de l’AS Rome. Il a néanmoins profité de son temps libre pour enfiler une nouvelle casquette. En effet, "The Special One" est apparu ce vendredi dans le dernier clip du rappeur britannique Stormzy.

Entouré du rappeur ainsi que de plusieurs hommes dans une pièce d’un grand manoir, Mourinho, toujours aussi charismatique, a lancé sa phrase culte : "I prefer really not to speak, if I speak I’m in big trouble " ("Je préfère ne rien dire car si je parle, je vais avoir des problèmes "). Une phrase en référence à son interview réalisée en sortie de défaite avec Tottenham face à Aston Villa en 2019. Le Portugais avait alors pesté, comme souvent, contre les décisions arbitrales.

S’il venait à entrer dans le monde du rap après sa carrière d’entraîneur, Mourinho a d’ores et déjà trouvé son pseudo : "The Special One".