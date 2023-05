José Mourinho au PSG la saison prochaine ? "Priorité" parisienne et tensions romaines

José Mourinho, nouveau coach du Paris Saint-Germain ? Pourquoi pas ? Le Portugais serait la piste privilégiée pour succéder à Christophe Galtier sur le banc parisien la saison prochaine, annonce RMC Sport alors que le coach français ne devrait pas survivre à cette saison.

Le média français évoque des "négociations avancées" entre le conseiller sportif du PSG Luis Campos et l’agent du coach portugais Jorge Mendes. Portugais tous les deux, Luis Campos et José Mourinho se connaissent d’ailleurs fort bien. Après s’être côtoyés dans leur jeunesse, les deux hommes avaient notamment collaboré à l’époque du Real Madrid.

Sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2024, Mourinho ne vit pas ses meilleures heures dans la capitale italienne. Si elle n’est pas encore écartée de la course à la Ligue des Champions, la Roma vient d’essuyer un terrible 2 sur 12 en Serie A et occupe désormais la 7e place.

Mourinho n’a pas caché sa frustration et parlé d’un noyau "pas à la hauteur" des objectifs recherchés. Il s’est également dit "fatigué" de devoir gérer beaucoup de choses au sein du club : "Je suis plus qu’un entraîneur ici", a-t-il déploré publiquement. Signe qu’il y a bien de l’eau dans le gaz entre le coach portugais et ses dirigeants.

Un départ de la Roma est donc envisageable à l’intersaison, d’autant plus que Mourinho serait "intéressé" par la proposition parisienne, avance RMC Sport.

Après avoir été cité à la tête de la sélection portugaise ou parmi les pistes pour revenir à Chelsea – offres manifestement déclinées – Mourinho pourrait connaître un nouveau rebondissement dans sa carrière dans les prochains mois.