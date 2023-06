José Mourinho apostrophe les arbitres dans le parking du stade : "C’est une honte"

Mourinho, battu pour la première fois de sa carrière en finale de Coupe d’Europe, s’en est pris à Taylor et à son équipe dans le parking du stade.

"C’est une honte", a-t-il crié plusieurs fois, en Anglais et en Italien en direction de l’équipe arbitrale, ajoutant à ses propos insultes et grossièretés. Une vidéo qui a rapidement fait le tour de la toile.

En conférence de presse et lors des nombreuses interviews d’après-match, Mourinho s’était également plaint de l’arbitrage.

"C’est difficile d’être confronté à un arbitrage pareil en finale de Coupe d’Europe. C’est vraiment dur. Si on doit parler d’épisodes d’arbitrage (problématiques, ndlr), il ne s’agit pas d’un épisode, ni de deux, ni de trois mais de beaucoup d’épisodes", a-t-il lâché en conférence de presse.

"On aurait dit que l’arbitre était espagnol", a-t-il notamment asséné dans les médias italiens. "On est habitué à ce genre d’arbitrage, qu’il y ait une influence sur nos matches. Mais je ne m’attendais pas à cela en finale de Coupe d’Europe."

Et encore : "Il a sorti beaucoup de jaunes mais quand il a fallu en sortir une deuxième pour Lamela, il ne l’a pas fait. Et puis il a sifflé un penalty pour Valence (finalement annulé par le VAR). Vu que c’est un arbitre si compétent, j’espère qu’il aille arbitrer en Ligue des Champions l’an prochain et plus en Europa League", a ironisé un Mourinho furieux mais fier de ses joueurs et déterminé à rester à la Roma la saison prochaine.