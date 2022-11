José Martinez est nommé nouveau Directeur de la Danse de l’Opéra de Paris

Cela fait maintenant trois mois que l’Opéra de Paris cherchait son nouveau directeur de la danse, depuis le départ anticipé de la danseuse étoile Aurélie Dupont. Après une longue procédure de sélection, c’est l’ancien danseur étoile espagnol José Martinez qui reprend les rênes de cette institution mythique.

José Martinez n’est pas un novice dans la fonction de directeur. Après sa carrière de danseur étoile — qu’il a d’ailleurs commencé à l’Opéra Garnier ! — l’espagnol de 53 ans a été pendant 8 ans directeur de la Compagnie de Danse d’Espagne. Une fonction qui ne lui est pas étrangère, contrairement à ses deux prédécesseurs Benjamin Millepied et Aurélie Dupont, qui n’ont pas toujours été à l’aise avec ce poste : leurs choix artistiques et leur capacité de gestion faisaient polémique, et ils ont tous deux démissionné avant la fin de leur mandat. En fait, cela ferait bien longtemps que la direction de L’Opéra serait boiteuse, à en croire la critique musicale Ariane Bavelier : "Cela fait 8 ans que le ballet de l’Opéra de Paris est dans une direction flottante, depuis le départ de Brigitte Lefèvre."