José Jeunechamps (Seraing) sur le Gril : "Les Diables Rouges ne feront rien au Qatar... car en Belgique, on ne forme que des agneaux"

Le moment venu des petits papiers : parmi une quinzaine de papiers-mystères, il en choisit 5 au hasard. Et commente.

PAPIER 1 : DIEUMERCI MBOKANI. “Ah, Mbokani, l’un des trois meilleurs attaquants que j’ai connus dans ma carrière, avec Sadio Mané et Didier Lamkel Zé. Mais je peux ajouter aussi Christian Benteke, Michy Basthuayi ou encore Yaya Sanogo, un joueur de Charlton en prêt d’Arsenal. Mbokani, c’était la classe à l’état pur, et même encore aujourd’hui, malgré son âge. Un vrai monstre! Avant de signer à Beveren, son nom a été cité ici à Seraing: il y a eu, en effet, des discussions mais je n’en sais pas plus. Je n’aurais pas dit non, évidemment, mais il y avait sûrement des contingences financières… À son âge, il veut aussi se mettre à l’abri. Mbo, il est un peu Peace and Love (sic), il aime vivre tranquille et sans tracas. Mais c’est clair qu’avec un peu plus de mentalité, il aurait fait une carrière à la Didier Drogba. Comme je le disais, le truc, c’est la capacité à reculer le curseur de la souffrance et de l’investissement. Mbokani, c’était un peu quand il voulait, ça dépendait des jours… Je me souviens, il avait amené deux de ses amis en test à l’Académie, mais comme on ne les a pas recrutés, il a brossé la séance suivante en prétextant une migraine… J’ai rarement vu Bölöni aussi furibond!”

PAPIER 2 : DATAS. “Je m’y intéresse, mais en leur donnant la juste place: c’est un ingrédient parmi d’autres pour analyser nos matches, mais ce n’est pas le principal. Dans le staff d’ailleurs, je n’ai pas d’analyste datas: c’est le préparateur physique qui cumule… On a souvent réduit Edward Still aux datas, et c’est vrai que les Still, que je connais bien, ont ouvert la voie. Mais Edward a de vrais principes de jeu que je respecte… même si on n’a pas les mêmes. (clin d’oeil) Il a sa personnalité et sa manière de gérer son groupe. Mais la vraie question à Charleroi, c’est de nouveau si le groupe est suffisamment armé pour les ambitions de la direction. Trop de clubs aujourd'hui ont des objectifs démesurés en regard de leur recrutement… Nos datas à Seraing démontrent que nos joueurs courent beaucoup sans ballon, encore plus que ceux de l’Union… qui sont pourtant une référence en Belgique. J’aimerais qu’on ait davantage le ballon et qu’on courre moins. Un joueur comme Marius Mouandilmadji, je l’appelle ‘L’Animal’ (sic) : il a une moteur énorme, il nous marque des buts importants mais il ne court pas toujours à bon escient. Avec les datas, j’essaie de l’aider à améliorer son jeu.”