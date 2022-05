José Jeunechamps, nouvel entraîneur de Seraing : "Permettre au club d’envisager une 3e saison consécutive en D1A le plus vite possible"

José Jeunechamps sera l'entraîneur du RFC Seraing la saison prochaine en Pro League, a annoncé vendredi le club sérésien. Les noms de Luka Elsner ou encore de José Riga avaient été évoqués mais finalement, le choix du président Mario Franchi et des dirigeants messins s’est porté sur l’ancien entraîneur de Mouscron.

Comme annoncé plus tôt ce vendredi, Jeunechamps, 55 ans, a signé un contrat de 2 ans. Le coach originaire de Verviers vient remplacer Jean-Louis Garcia, qui avait quitté Seraing le 4 mai dernier d’un commun accord malgré le maintien des Métallos en D1A. Il s'agit d'un retour pour Jeunechamps qui fut à la tête des Métallos à deux reprises dans le passé.

Il a entraîné Seraing d'abord entre juillet 2005 et décembre 2006 puis entre mars et novembre 2016, évoluant entre-temps avec les espoirs du Standard et comme adjoint à Metz et Charlton. Après son deuxième départ du Pairay, il a été adjoint au Standard, au Cercle de Bruges, à OHL, à l'Antwerp et à Mouscron où il a repris l'équipe en main en octobre dernier en remplacement d'Enzo Scifo.

"Permettre au club d'envisager une troisième saison consécutive en D1A le plus vite possible. L'important sera de mettre en place les ingrédients pour y arriver. Selon moi, il y a deux axes prioritaires : l'équipe et les conditions d'entraînement." Quant à sa philosophie de jeu : "Je suis un adepte de la verticalité. J'aime que l'on joue vers l'avant. Je déteste les passes latérales à répétition. Le pressing, le jeu entre les lignes, cela fait partie de ma philosophie", a confié Jeunechamps sur le site du club.