José Jeunechamps à propos de la Nations League : "Je me dis que les garçons doivent avoir une indigestion de ballon"

Alors que les clubs de Jupiler Pro League commencent à préparer la saison 2022-2023, José Jeunechamps est revenu sur la Nations League et sa place dans le calendrier. "Moi j'ai déjà repris pour la nouvelle saison mais les joueurs sont toujours dans la saison précédente. Si on prend l'exemple d'Axel Witsel, il finit la Coupe du Monde, il prend deux-trois jours de congé et c'est reparti avec son club en championnat, où on lui demande tout de suite d'être performant. Puis il y a la Coupe d'Allemagne, on repart ensuite sur un match amical, la Champions League. Franchement aujourd'hui, on arrive à un point de non-retour pour moi." Le nouveau coach du RFC Seraing poursuit : "je ne parle pas d'un point de non-retour physiquement mais je parle mentalement. Avoir un peu faim de jouer, prendre du plaisir. Parfois je me dis que les garçons doivent avoir une indigestion de ballon." À propos du calendrier de cette Nations League, il conclut : "Je me dis respect les gars, car c'est vraiment un investissement difficile et compliqué. C'est ce que le supporter lambda ne voit pas. C'est beaucoup de travail, d'exigences, de soins, de récupération."