José James, tout en finesse et délicatesse

"José James est-il un chanteur de jazz ou un chanteur de soul ? Old school ou new school ? Gardien de la tradition ou amateur de sensations fortes ? La réponse à ces questions est positive à trois fois." LA Times. Rencontre avec José James à l’occasion de la sortie de son album "On & On".

Comparé à Gil Scott-Heron ou à Terry Callier, le chanteur américain d’origine panaméenne José James a réconcilié les fans de jazz, de soul et de rap avec l’album "The Dreamer" paru en 2008. Deux ans plus tard, il revient avec "Blackmagic", suivi de "For All We Know", enregistré avec le pianiste belge Jef Neve pour le label Impulse !.