José James prochain invité de Classic 21 Lounge

Ses albums suivants parus sur le label Blue Note n’ont fait que consolider le statut du chanteur de jazz et de soul qui est un des plus doués de sa génération. Mais après son clin d’œil à Bill Withers sur l’album ‘Lean On Me’en 2018, José James a décidé de voler de ses propres ailes en créant son label (Rainbow Blonde Records) et sortir deux nouveaux albums dont ‘No Beginning No End Part 2’avec de nouvelles compositions et un casting international incluant Ledisi, Aloe Blacc et Laura Mvula. Son dernier projet ‘On & On’paru début 2023, est un bel hommage à la chanteuse de soul Erykah Badu. Lorsqu’il a sorti ‘No Beginning No End Part 2’en 2020, il était évident que l’artiste défiant les genres marquait son retour en s’imposant comme le chanteur de jazz de la génération hip-hop. C’est dans cette optique que son nouveau projet ‘On & On’s’est construit. "C’est simple", explique José James. "Le chant jazz a toujours consisté à interpréter les plus grands standards de l’époque. Pour ma génération, Erykah Badu a été l’une des auteurs-compositeurs les plus novatrices. Son travail s’est avéré révolutionnaire sur le plan social, musical et artistique". Mais ne vous y trompez pas : Il s’agit bien d’un album de jazz. Conçu dans l’esprit de ‘River : The Joni Letters’de Herbie Hancock, José James s’est inspiré de ses propres expériences avec les maîtres contemporains comme McCoy Tyner, Robert Glasper et Flying Lotus pour créer un nouveau paysage sonore par le biais de l’improvisation.