Jos Verstappen fier du troisième sacre de son fils Max en F1 : "On a beaucoup appris en traversant le monde ensemble"

Ça y est ! Max Verstappen est triple champion du monde de F1 au terme de la course sprint au Qatar. Un sacré exploit pour le natif de Hasselt, et une grande fierté pour sa famille.

A commencer par Jos Verstappen, ex-pilote et père du prodige, qui s’est entretenu au micro de Gaëtan Vigneron. "Evidemment que je suis fier, il est champion du monde. Surtout quand on voit ce qu’il fait et le nombre de victoires qu’il cumule. C’est incroyable".

Jos a toujours eu un rôle important dans la carrière de son fils. "J’espère qu’il m’a écouté", dit-il en riant. "Il a commencé à quatre ans et demi et puis nous sommes toujours allés à Genk, jusqu’à ses 17 ans. Nous avons donc traversé le monde l’un pour l’autre et nous avons beaucoup appris et fait énormément de choses ensemble. Ça a été une période très agréable".

Quand s’est-il rendu compte que l’actuel pilote Red Bull avait un si grand potentiel ? "C’est la manière dont il roulait. Si vous le comparez avec des personnes du même âge, il a toujours été devant. Même en le comparant à des enfants plus âgés, il a toujours été très spécial".

Comment expliquer sa nette domination sur tous les coéquipiers qu’il a côtoyés chez Red Bull ? "C’est un peu dans son caractère. Il est vrai qu’il conduit à fond. C’est ça la Formule 1 : la pression, les sponsors,… Mais cela ne le dérange pas".

Toujours serein à l’interview, le Néerlandais connaît-il des moments de doute ? "Pas que je sache. Je le connais très bien, il est si relax. Il rend tout assez facile, il ne s’inquiète de rien. Il est extrêmement bon de voir à quel point cela le rend fort".

Le champion a-t-il atteint son sommet ou des progrès sont encore possibles ? "Plus on a d’expérience, plus on s’améliore. Mais quand je le vois maintenant, que je l’entends parler et que je vois comment il comprend la voiture, je me dis que c’est vraiment unique".

A 26 ans, le triple champion n’a pas une vie ordinaire pour un jeune de son âge. Et pourtant, il ne vit pas uniquement pour le sport moteur. "Il profite bien de la vie. Evidemment qu’il y a la F1, et ça lui prend une grande partie de son temps, mais il profite de son temps libre pour faire ce qu’il veut. Il a une belle vie, j’en suis sûr !"

Même s’il est déjà assuré du titre, et déterminé comme toujours, Mad Max voudra continuer à rendre fier son paternel. Comment ? En s’offrant le GP du Qatar, où, comme souvent, il s’élancera devant tout le monde.