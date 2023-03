Jorre Verstraeten, médaillé de bronze à Antalya : "J'ai attendu mon moment et saisi l'opportunité"

Jorre Verstraeten (IJF 6) avait le sourire vendredi soir en Turquie après être monté sur le podium au Grand Chelem d'Antalya dans la catégorie des -60 kg. Le Louvaniste, 25 ans, y a conquis la médaille de bronze après avoir battu à l'Ouzbek Dilshodbek Baratov (IJF 21), 25 ans aussi, sur ippon à la suite d'une attaque décisive à trois secondes de la fin des quatre minutes de combat.

"Ce fut une solide journée", a-t-il confié à Belga après la cérémonie protocolaire. "Je suis très heureux d'avoir remporté une nouvelle médaille, d'autant qu'il s'agit de la deuxième d'affilée. C'est chouette d'afficher de la régularité. La différence, dans ce combat pour la médaille de bronze, c'est que je suis resté très calme et que je n'ai pas cherché à me précipiter ou à forcer les choses. J'ai attendu mon moment et saisi l'opportunité. J'ai le sentiment que je suis plus libéré dans mon judo depuis un petit temps. Je cherche beaucoup plus à utiliser mes deux mains, que l'adversaire soit gaucher ou droitier et je suis désormais capable de placer plus d'attaques différentes. Je pense que je suis en train d'effectuer une belle progression et c'est le plus important".

Jorre Verstraeten enlève sa 4e médaille en Grand Chelem après ses victoires à Antalya en 2021 et à Budapest en juillet dernier. À la mi-février, il s'était classé troisième de celui de Tel-Aviv. Voilà qui est de bon augure pour les championnats du monde à Doha, du 7 au 13 mai. "Je me réjouis à la perspective des championnats du monde", a-t-il poursuivi. "Nous aurons encore un stage aux Pays-Bas pour peaufiner la préparation et je suis très motivé. Il est clair que j'espère y signer un beau résultat, mais je ne veux pas m'emballer. Ce sera combat après combat. J'espère simplement que le jour J, je pourrai afficher la meilleure version de moi-même sur le tatami. Je vais en tout cas tout mettre en œuvre pour y arriver. Et on verra où cela me mènera."