Jorne Spileers, l’éclaircie dans la pénombre du Club Bruges

Jorne Spileers est dans les petits papiers de Rik De Mil depuis la prise en fonction du nouveau coach du Club Bruges. Et il le lui rend bien malgré le 3/6 réalisé en Pro League. Le jeune défenseur central sait soigner ses statistiques.

Bruges continue de jouer avec le feu et alterne toujours le bon et le moins bon en Pro League. Vainqueur face au Standard, le Club s’est incliné 1-0 face à Courtrai ce samedi. Avec Rik De Mil prolongé jusqu’en fin de saison, il va falloir vraiment se réveiller, sous peine de voir les PO1 passer sous le nez des Brugeois.

Seule éclaircie au tableau pour Bruges, c’est la découverte du jeune Jorne Spileers. Si le défenseur de 18 ans avait déjà disputé deux rencontres pleines en octobre, il devait se contenter de monter son talent en D1 B avec le Club Next.

Mais l’arrivée sur le banc dans l’ancien coach des jeunes permet à ce joueur de s’illustrer avec l’équipe première. Et avec la manière, notamment dans ses passes. En quatre rencontres de Pro League, Spileers, c’est 221 passes réussies sur 243 tentées, soit un ratio de 90,95% de réussite.

Mais Spileers, ce n’est pas que des passes, c’est aussi des duels. Et là aussi, le joueur de 18 ans sait y faire puisqu’il a gagné cinq de ses sept duels en 360 minutes de jeu en Pro League. Et quand on sait qu’il court plus de 11 km en moyenne par match, le joueur a dû répondant.

S’il est encore trop tôt pour en faire un futur crack, le joueur est en tout cas bien parti. Et c’est encore une fois le Club Bruges qui peut se frotter les mains. Tout comme dans quelques années, on l’espère, l’équipe nationale. Pour le moment, Jorne évolue avec les U19 de Thierry Siquet.

Spileers n’est pas le seul jeune lancé par Rik De Mil avec Bruges. Le T1 a aussi donné du temps de jeu face à Courtrai à Chemsdine Talbi, 17 ans et Romeo Vemant, 19 ans et fils de l’ancienne star du club, Sven Vermant.