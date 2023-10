Jorja Smith propose sa version de "As It Was" d’Harry Styles

Alors que Jorja Smith vient de sortir son nouvel album intitulé Falling or flying fin septembre où elle se sent plus femme que jamais, elle était de passage dans une émission de la BBC qui réinvente la radio. Durant sa prestation partagée par le média Pitchfork, elle a interprété Little Things, l’un des 16 morceaux de son album mais aussi une reprise bien connue. En compagnie de ses musiciens, la jeune artiste a proposé sa version de As It Was d’Harry Styles.

Une chanson très appréciée de ses collègues comme Aime Simone, Louz and the Yakuza, Milky Chance, Adé… et reprise de nombreuses fois. As It Was est un morceau mature, émouvant où l’on découvre Harry Styles plus vulnérable que jamais. La chanson a connu un succès planétaire, étant la plus streamée de 2022 en une journée.